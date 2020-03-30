Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8842 RUR   0.0214 GBR   2.106 TRY   0.2624

Цена на нефть

27.03   $/bbl WTI 21.51 -1.09 Brent 24.93 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 30.03.2020 22:55

Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом

Порядка 80% больных коронавирусом, поступающих в отделения интенсивной терапии в Нидерландах, страдают от избыточного веса, сообщил председатель ассоциации специалистов отделений интенсивной терапии Дидерик Гоммерс.

Как пишет в понедельник издание NL.Times, в настоящее время лечение в интенсивной терапии проходят 995 пациентов, заразившихся коронавирусом.

В свою очередь сотрудник медицинского центра Роттердама Лизбет ван Россум пояснила, что ожирение является фактором риска при заражении коронавирусом, поскольку ослабляет иммунитет. При этом она призвала не садиться на изнуряющую диету, которая также негативно сказывается на иммунной системе человека.

По данным на 30 марта, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах возросло до 11750. За сутки число инфицированных возросло на 884 человека.

Жертвами коронавируса стали 864 человека. За сутки число умерших возросло на 93 человека.

Агентство общественного здравоохранения накануне заявило, что принятые меры борьбы с коронавирусом дают результат, но не такой быстрый, как ожидалось.

"Эта неделя покажет, удалось ли на практике сгладить кривую", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в эпицентре эпидемии - провинции Северный Брабант, где людям сказали как можно больше сидеть дома раньше, чем в других районах страны. Там число поступающих в госпитали больных продолжает сокращаться.

По данным нидерландских СМИ, большинство принятых властями ограничений, включая закрытие школ, ресторанов, музеев, истекает 6 апреля. Во вторник правительство будет решать, продлевать их или нет, и, как полагают эксперты, скорее всего, сделают выбор в пользу сохранения рестрикций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Уже почти 180 человек скончались из-за коронавируса в Нидерландах

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]