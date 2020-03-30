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Спорт 30.03.2020 23:30

111-летний футбольный клуб из Словакии объявил о самоликвидации из-за коронавируса

Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявил о самоликвидации.

В сообщении пресс-службы клуба отмечается, что основным способом заработка у него была продажа игроков. Но в связи с пандемией коронавируса шансы "Жилины" заработать на трансферах в ближайший период продаж снизились к нулю: европейские чемпионаты приостановлены, и пока неясно, как и когда они будут ((и будут ли) доиграны.

"Бюджет клуба на 2020 год строится на доходах от трансферов игроков в летний трансферный период. Сегодня более чем вероятно, что доход от летних трансфертов приблизится к нулю", - говорится в сообщении.

27 марта представитель единственного акционера клуба принял решение запустить процедуру ликвидации клуба.

Отмечается, что клуб обратился к своим игрокам с просьбой согласиться на снижении зарплат из-за чрезвычайной ситуации.

"Жилина" образована в 1909 году. Свое нынешнее название клуб носит с 1995 года. "Жилина" - семикратный чемпион Словакии.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ФК, САМОЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]