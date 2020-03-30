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Дальнее зарубежье 30.03.2020 22:46

Эрдоган пообещал пожертвовать семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пожертвует свою заработную плату за семь месяцев на борьбу со вспышкой вируса COVID-19 в стране, сообщают турецкие СМИ.

"Что касается меня, то я пожертвую семь своих зарплат", - заявил турецкий лидер в понедельник в обращении к народу.

Этот шаг принят в связи с запуском национальной кампании солидарности в Турции по борьбе с инфекцией.

Сообщается, что ежемесячная зарплата Эрдогана составляет 81 тыс. 250 лир (около 1 млн рублей).

В понедельник число пациентов в Турции, у которых был диагностирован новый коронавирус, достигло 10 тыс. 827 человек. При этом зафиксировано 168 летальных исходов, а 162 человека полностью вылечились.

На данный момент в стране в палатах интенсивной терапии находятся более 700 пациентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ЗАРПЛАТА, ПОЖЕРТВОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]