Власти Азербайджана планируют направить до $1,5 млрд на поддержку бизнеса и населения из-за коронавируса – Джаббаров

Правительство Азербайджана планирует реализовать 9 программ поддержки бизнеса и населения с целью минимизации негативного влияния в результате коронавируса COVID-19, стоимость этих программ оценивается в 2,5 млрд манатов или 3% ВВП, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Нашей рабочей группе было предоставлено 15 дней – до 3 апреля на подготовку предложений для оценки влияния пандемии коронавируса на экономику Азербайджана. Нами подготовлено 9 программ, стоимость этих программ первично оценивается в 2,5 млрд манатов (около $1,5 млрд по текущему курсу) или 3% ВВП», - сказал Джаббаров.

По его словам, правительство Азербайджана в условиях пандемии коронавируса целенаправленно идет на снижение экономической активности для обеспечения здоровья граждан. Взамен власти окажут поддержку для минимизации негативного воздействия этой ситуации.

Джаббаров подчеркнул, что власти Азербайджана определили 4 сферы или 20 секторов, которые сильно или существенно пострадали от коронавируса, 2 из 9 подготовленных программ будут направлены на возмещение ущерба предпринимателям в этих секторах.

В частности, первая программа охватит 44 тыс. юрлиц, в которых работают 304 тыс. человек. Это 11 направлений деятельности (общепит, услуги, туризм, отели и т.д.), которые 100% пострадали от коронавируса. Для возмещения ущерба предполагается выплата зарплаты этим работникам со стороны государства. Вторая часть этой программы охватит 9 направлений, которые понесли существенный ущерб от коронавируса (размер понесенного ущерба составляет 70%). Планируется, что 50% фонда оплаты труда в этих направлениях будет возмещено со стороны государства.

Вторая программа охватит ориентировочно 290 тыс. субъектов микробизнеса. Им будет оказана помощь, эквивалентная объему налоговых платежей за 2019 год.

Третья программа предусматривает предоставление бизнесу налоговых льгот и налоговых каникул, четвертая программа – оказание поддержки заемщикам ипотечных кредитов.

«Пятая программа предусматривает оказание поддержки компаниям, занимающимся пассажироперевозками, шестая – определенные послабления по коммунальным услугам для населения, так как в условиях карантина граждане больше времени проводят дома и соответственно больше пользуются коммунальными услугами. Седьмая программа охватит социальный блок вопросов», - отметил министр.

Джаббаров особо отметил важность оставшихся двух программ. «Одна из них будет предусматривать поддержку кредитного портфеля бизнеса на общую сумму 1 млрд манатов ($588,2 млн). «В чем суть этой программы? Мы планируем погашать за счет государства (по линии Фонда развития предпринимательства) проценты по кредитам для бизнеса, ставка по которым составляет до 10% годовых. При этом одно из основных условий – предприниматель должен быть образцовым плательщиком кредита. Другая программа будет распространяться на новые кредиты для бизнеса. По ним планируется, что государство возьмет на себя погашение 50% от процентов по кредитам, которые были привлечены по ставке не более 15%. Эти две программы еще будут обсуждены с соответствующими госструктурами страны», - добавил глава Минэкономики.

Министр подчеркнул, что в ближайшие дни окончательный дизайн всех этих программ будет обсужден с государственным и частным сектором.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта подписал распоряжение о проведении мер по стабилизации экономики и повышения устойчивости к внешним шокам.

Согласно распоряжению, кабинету министров на эти цели из госбюджета на 2020 год будет выделено 1 млрд манатов ($588,2 млн по текущему курсу).

Эти средства будут направлены на финансирование мер по обеспечению макроэкономической стабильности, решения вопросов занятости и минимизации негативного влияния на бизнес в результате коронавируса COVID-19 и последующего за этим резкого удешевления цен на нефть.

А.Азизов