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У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине - представитель премьера Израиля

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не обнаружено коронавируса COVID-19, однако он продолжит соблюдать карантин, сообщил в понедельник его представитель Офир Гендельман.

"Тесты на коронавирус премьер-министра Нетаньяху, его семьи и сотрудников (канцелярии премьера - ИФ) показали отрицательный результат", - написал Гендельман в своем твиттере.

"Однако, он (премьер - ИФ) останется на карантине до дальнейших распоряжений министерства здравоохранения", - добавил представитель премьера.

Ранее в понедельник израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху и ряд его сотрудников приняли решение уйти на карантин после выявления COVID-19 у его советницы Ривки Палух.

По информации издания The Times of Israel, это решение Нетаньяху и его сотрудники приняли добровольно.

Ранее в его пресс-службе сообщили, что он не находился в одном помещении c Палух более двух недель.

Однако израильские СМИ отмечали, что 26 марта - в тот день, когда у советницы премьера выявили заражение - она также встречалась с самим Нетаньяху.

В Минздраве Израиля собираются изучить кадры камер наружного наблюдения, чтобы установить, с кем успела контактировать Палух.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]