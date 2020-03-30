У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине - представитель премьера Израиля

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не обнаружено коронавируса COVID-19, однако он продолжит соблюдать карантин, сообщил в понедельник его представитель Офир Гендельман.
"Тесты на коронавирус премьер-министра Нетаньяху, его семьи и сотрудников (канцелярии премьера - ИФ) показали отрицательный результат", - написал Гендельман в своем твиттере.
"Однако, он (премьер - ИФ) останется на карантине до дальнейших распоряжений министерства здравоохранения", - добавил представитель премьера.
Ранее в понедельник израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху и ряд его сотрудников приняли решение уйти на карантин после выявления COVID-19 у его советницы Ривки Палух.
По информации издания The Times of Israel, это решение Нетаньяху и его сотрудники приняли добровольно.
Ранее в его пресс-службе сообщили, что он не находился в одном помещении c Палух более двух недель.
Однако израильские СМИ отмечали, что 26 марта - в тот день, когда у советницы премьера выявили заражение - она также встречалась с самим Нетаньяху.
В Минздраве Израиля собираются изучить кадры камер наружного наблюдения, чтобы установить, с кем успела контактировать Палух.
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