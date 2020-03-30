Премьер-министр Украине Денис Шмыгаль считает, что без поддержки международных финансовых организаций для погашения долгов придется упасть в пропасть финансового дефолта.
"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его конечно не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.
"Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.
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