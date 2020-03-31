Белоруссия находится на пике заболеваемости коронавирусом - президент Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в настоящее время республика находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом.

"Мы сейчас - это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости - находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение", - добавил он.

Комментируя в связи с эпидемиологической обстановкой ситуацию в экономике, Лукашенко отметил, что в Белоруссии "самая тяжелая проблема - это экономика, хотя мы и стараемся здесь как-то карабкаться, чтобы предприятия работали, чтобы люди получали зарплату".

Он вновь привел в пример одно из высказываний президента США Дональда Трампа. "Тут (позиция власти по ситуации в экономике на фоне коронавируса - ИФ) у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал", - отметил Лукашенко.

"Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно", - заявил белорусский президент.

Как сообщалось, по состоянию на 30 марта количество зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло до 152 человек, выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек. В стране за все время проведено порядка 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Россия 18 марта объявила о закрытии границы с Белоруссией до 1 мая 2020 года для предотвращения распространения коронавируса.

Белоруссия остается единственной страной в регионе, которая не закрывала границ в связи с пандемией.