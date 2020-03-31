Берлин планирует штрафовать нарушителей режима карантина на сумму до 500 евро

Берлинский сенат разрабатывает новые правила в части наказаний для нарушителей режима карантина, сообщает газета Tagesspiegel.

Издание, которое располагает проектом документа, пишет, что нарушение правила "соблюдать дистанцию" между гражданами в общественном пространстве может стоить нарушителям до 500 евро. Правительство и институт Роберта Коха рекомендуют дистанцию минимум в 1,5-2 метра. На такой же штраф стоит рассчитывать тем, кто находится на улице без уважительной причины, правда такое правило в ФРГ пока не действует - находиться на улице можно, но в компании только одного человека или своих домочадцев.

В Германии с 22 марта действуют масштабные ограничения в общественной жизни. Запрещено собираться больше двух в общественных местах, исключения делаются только для семей численностью больше 2 человек. Граждан просят свести к абсолютному минимуму встречи, отказаться от больших компаний. В общественном пространстве необходимо поддерживать дистанцию в 1,5 - 2 метра.

На работу ходить можно, также разрешаются индивидуальные занятия спортом на улице с соблюдением указанных правил. Из общественных учреждений работают только медицинские, рестораны функционируют только в режиме доставки, парикмахерские и салоны красоты закрыты.

По данным института Роберта Коха на 31 марта, в Германии у 61 913 человек подтвержден коронавирус нового типа, 583 человека скончались.