На Украине в среду ждут партию гуманитарной помощи от Китая

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел видеоразговор с послом Китая в Киеве Фань Сяньжуном, в ходе которого поблагодарил китайскую сторону за партию гуманитарной помощи, которая прибудет на Украину в среду, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала", - сказано в сообщении.

Также стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, Фань Сяньжун по просьбе Кулебы подтвердил возможность содействия в централизованной доставке на Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.