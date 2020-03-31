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СНГ 31.03.2020 16:11

На Украине в среду ждут партию гуманитарной помощи от Китая

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел видеоразговор с послом Китая в Киеве Фань Сяньжуном, в ходе которого поблагодарил китайскую сторону за партию гуманитарной помощи, которая прибудет на Украину в среду, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала", - сказано в сообщении.

Также стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, Фань Сяньжун по просьбе Кулебы подтвердил возможность содействия в централизованной доставке на Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]