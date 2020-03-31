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Дальнее зарубежье 31.03.2020 20:19

В Ирландии замедляется рост числа случаев заболевания коронавирусом

Темпы увеличения количества подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в Ирландии замедляются, сообщают ирландские СМИ.

"Введенные меры, которые жители соблюдают очень, очень строго, имеют огромный эффект на показатели регистрируемых случаев заболевания, которые мы видим сегодня", - сказал глава Ирландской эпидемиологической группы по моделированию ситуации в условиях коронавируса Филип Нолан.

В итоге скорость распространения вируса, по оценкам Дублина, уменьшалась в два раза.

В Ирландии с прошлой недели действуют ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп максимум в четыре человека. Школы в стране закрыты до 19 апреля. Также не работают не жизненно важные магазины, театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, отменены все спортивные мероприятия.

Кафе и рестораны в Ирландии работают только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Жителям можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.

Ранее известный ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал потратить 1 млн евро на покупку защитных средств для медиков и медперсонала в Ирландии, которые работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами. Ранее Макгрегор также опубликовал видеообращение, в котором призывал ирландцев серьезно отнестись к вопросу самоизоляции и карантина.

По последним данным, в Ирландии выявлено 2,9 тыс. случаев заражения. 54 человека скончалось.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]