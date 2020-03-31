В белорусских тюрьмах приостановили свидания с родственниками, но увеличили число передач посылок

В белорусских учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП) временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий в связи с распространение респираторных инфекций, сообщает во вторник МВД Белоруссии.

"Департаментом исполнения наказаний проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения респираторных инфекций. В этой связи для лиц, содержащихся в учреждениях УИС и ЛТП , временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий", - отметили в министерстве.

Вместе с тем, подчеркнули там, количество предусмотренных законодательством свиданий в течение года будет сохранено в полном объеме.

Кроме того, по информации МВД, запрещается пропуск в учреждения УИС и ЛТП посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также лиц, отказавшихся от измерения температуры. Передача посылок и бандеролей в тюрьмы и колонии происходит в установленном порядке.

"Более того, временно, с 12 марта, разрешена дополнительная передача один раз в 30 дней чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 килограммов, а также одного комплекса витаминов", - отмечается в сообщении.

В целом, как сообщили в МВД, медицинское наблюдение за лицами, находящимися в учреждениях пенитенциарной системы, усилено. "Проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия, систематическое проветривание помещений. Все учреждения обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук в местах общего пользования. Среди сотрудников и спецконтингента организована разъяснительная работа по соблюдению санитарных правил и норм", - заявили там.

"Проведение подобных превентивных мероприятий связано с профилактикой заболеваемости как среди лиц, отбывающих наказание, так и среди сотрудников пенитенциарной системы. В настоящее время все подразделения УИС и ЛТП работают в штатном режиме, эпидемиологическая обстановка стабильная", - резюмировали в МВД.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения новым коронавирусом COVID-19.