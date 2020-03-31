В Португалии коронавирусом заразились свыше 6,4 тыс. человек, умерли 140

В Португалии выявили 6408 случаев заражений коронавирусом COVID-19, скончались 140 человек, сообщает во вторник сайт телерадиокомпании RTP.

Наибольшее число заражений и жертв выявлено в северной части страны. Там заразились 3801 человек, скончались 74 человека, выздоровели - 16 человек. В центральной части страны, а также в Лиссабоне и столичном регионе заражены 2361 человек, скончались 64 человека, выздоровели 27 человек. В южных регионах Португалии заражение выявили у 161 человека, двое скончались.

Кроме того, заражения выявили на Мадейре и на Азорских островах - 44 и 41 случай, соответственно.

Подозревают заражение коронавирусом у 44,2 тыс. человек. Они ожидают результатов анализов.