В Португалии коронавирусом заразились свыше 6,4 тыс. человек, умерли 140

В Португалии выявили 6408 случаев заражений коронавирусом COVID-19, скончались 140 человек, сообщает во вторник сайт телерадиокомпании RTP.
Наибольшее число заражений и жертв выявлено в северной части страны. Там заразились 3801 человек, скончались 74 человека, выздоровели - 16 человек. В центральной части страны, а также в Лиссабоне и столичном регионе заражены 2361 человек, скончались 64 человека, выздоровели 27 человек. В южных регионах Португалии заражение выявили у 161 человека, двое скончались.
Кроме того, заражения выявили на Мадейре и на Азорских островах - 44 и 41 случай, соответственно.
Подозревают заражение коронавирусом у 44,2 тыс. человек. Они ожидают результатов анализов.
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ не принимают результаты «выборов» в Нагорном Карабахе
Армения вынуждена будет пойти на диалог с Азербайджаном по Карабаху - российские политологи
Граждане Азербайджана по субботам смогут вернуться из РФ через ППП Самур-Яраг-Казмаляр- Оперштаб
Сахалин продолжит добывать нефть, газ, уголь и рыбу, несмотря на коронавирус
Coal Energy в I полугодии 2020 фингода вышла на прибыль за счет продажи активов на НКТ
Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $22,7 за баррель
Нидерландской подлодке пришлось возвращаться на базу из-за признаков коронавируса на борту
Немецкая служба академических обменов из-за коронавируса отменяет летние стипендии и стажировки в Германии
Глава Еврокомиссии призывает власти стран ЕС не переусердствовать с введением чрезвычайных мер из-за коронавируса
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Банк Республика продлил срок действия платежных карт!
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог