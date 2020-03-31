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Дальнее зарубежье 31.03.2020 20:03

В Португалии коронавирусом заразились свыше 6,4 тыс. человек, умерли 140

В Португалии выявили 6408 случаев заражений коронавирусом COVID-19, скончались 140 человек, сообщает во вторник сайт телерадиокомпании RTP.

Наибольшее число заражений и жертв выявлено в северной части страны. Там заразились 3801 человек, скончались 74 человека, выздоровели - 16 человек. В центральной части страны, а также в Лиссабоне и столичном регионе заражены 2361 человек, скончались 64 человека, выздоровели 27 человек. В южных регионах Португалии заражение выявили у 161 человека, двое скончались.

Кроме того, заражения выявили на Мадейре и на Азорских островах - 44 и 41 случай, соответственно.

Подозревают заражение коронавирусом у 44,2 тыс. человек. Они ожидают результатов анализов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]