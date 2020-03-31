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Дальнее зарубежье 31.03.2020 20:52

Немецкий город Йена планирует обязать граждан носить маски на публике

Немецкий город Йена планирует ввести правило носить маску в общественном месте для защиты от коронавируса в обязательном порядке.

"Через неделю ношение защиты для рта и носа в торговых точках Йены, общественном транспорте и публичных зданиях будет обязательным", - сообщили во вторник власти города.

Тем не менее, специалисты института Роберта Коха в ФРГ и представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что точных свидетельств пользы ношения таких масок здоровыми людьми не выявлено.

В Германии с 22 марта действуют масштабные ограничения в общественной жизни. Запрещено собираться больше двух в общественных местах, исключения делаются только для семей численностью больше 2 человек. Граждан просят свести к абсолютному минимуму встречи, отказаться от больших компаний. В общественном пространстве необходимо поддерживать дистанцию в 1,5 - 2 метра. На работу ходить можно, также разрешаются индивидуальные занятия спортом на улице с соблюдением указанных правил. Из общественных учреждений работают только медицинские, рестораны функционируют только в режиме доставки, парикмахерские и салоны красоты закрыты.

По данным института Роберта Коха на 31 марта, в Германии у 61 913 человек подтвержден коронавирус нового типа, 583 человека скончались.

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Тэги: ФРГ, ГОРОД, МАСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]