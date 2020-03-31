Минфин США призвал авиакомпании подать заявки на получение финпомощи к 3 апреля

Министерство финансов США опубликовало новые детали относительно выдачи субсидий и кредитов авиакомпаниям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, и призвало компании подать часть заявок к пятнице, чтобы как можно скорее получить финансирование.
Выделение помощи было одобрено в рамках пакета мер помощи экономике на сумму $2 трлн, принятого властями США на прошлой неделе, который предусматривает предоставление субсидий в объеме $25 млрд, а также кредитов и гарантий по кредитам на сумму $25 млрд пассажирским авиаперевозчикам, $4 млрд - грузоперевозчикам и $17 млрд - другим компаниям, играющим критически важную роль в обеспечении национальной безопасности.
Минфин США сообщил, что компании, осуществляющие перевозки пассажиров и грузовые авиаперевозки, должны подать заявки на получение субсидий для компенсации расходов на заработную плату сотрудников не позднее 17:00 пятницы, 3 апреля, (00:00 МСК). Заявки, поданные позднее, будут рассмотрены, но их одобрение может занять больше времени. При этом заявки, поданные позднее 23:59 по местному времени 27 апреля могут быть отклонены.
Размер субсидий будет зависеть от общего размера зарплат и бонусов, которые будут выплачиваться сотрудникам с 1 апреля по 30 сентября. Их получение предусматривает, что компании будут воздерживаться от принудительного увольнения сотрудников, их отправки в неоплачиваемый отпуск или сокращения размера заработной платы в течение этого периода.
Руководство American Airlines Group Inc. сообщило своим сотрудникам, что авиакомпания должна получить от государства помощь в размере около $12 млрд.
"Мы намерены подать заявку на получение этого финансирования и уверены, что оно, наряду с нашим относительно высоким доступным объемом денежных средств, позволит нам пережить даже самый худший из потенциальных будущих сценариев", - говорится в совместном сообщении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома.
В то же время топ-менеджеры авиакомпаний стали предупреждать своих сотрудников, что в ближайшие месяцы они будут работать меньшее число часов, что, в свою очередь, приведет к уменьшению зарплаты. Они также ищут сотрудников, готовых уйти в отпуск без сохранения или с частичным сохранением зарплаты, или выйти на пенсию.
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