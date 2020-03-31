Отели в Австрии с 1 апреля закроются для туристов

Отели в Австрии с 1 апреля полностью прекратят принимать туристов, сообщает портал EurActiv.
"С 1 апреля Австрия ужесточает меры по борьбе с коронавирусом. Люди в супермаркетах будут обязаны носить защитные маски, а отели полностью прекратят принимать туристов", - пишет портал.
Маски будут раздавать на входе в магазины. Покупатели по-прежнему обязаны соблюдать расстояние в один метр.
По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, которого цитирует портал, страна переживает "затишье перед бурей". "Мы понимаем, что все хотят возвращения к нормальной жизни, но борьба с коронавирусом - это марафон, а не спринт", - заключил он.
По состоянию на 30 марта в стране зарегистрировано 2046 нарушений режима карантина. Число зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч.
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