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Туризм 31.03.2020 15:39

Отели в Австрии с 1 апреля закроются для туристов

Отели в Австрии с 1 апреля полностью прекратят принимать туристов, сообщает портал EurActiv.

"С 1 апреля Австрия ужесточает меры по борьбе с коронавирусом. Люди в супермаркетах будут обязаны носить защитные маски, а отели полностью прекратят принимать туристов", - пишет портал.

Маски будут раздавать на входе в магазины. Покупатели по-прежнему обязаны соблюдать расстояние в один метр.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, которого цитирует портал, страна переживает "затишье перед бурей". "Мы понимаем, что все хотят возвращения к нормальной жизни, но борьба с коронавирусом - это марафон, а не спринт", - заключил он.

По состоянию на 30 марта в стране зарегистрировано 2046 нарушений режима карантина. Число зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОТЕЛИ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]