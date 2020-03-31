Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили с себя полномочия старших членов британской королевской семьи, сообщают во вторник западные СМИ.
Гарри и Меган в середине января достигли соглашения с королевой Елизаветой II о своей дальнейшей роли в качестве членов королевской семьи. Они лишаются титулов Его и Ее Королевского Высочества (HRH), потому что так могут называть себя только члены семьи Виндзоров, исполняющие королевские обязанности. При этом они сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.
Герцоги Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
Также они больше не смогут использовать бренд Sussex Royal для своих благотворительных организаций или аккаунтов в соцсетях.
Гарри и Меган в рамках соглашения с королевой планируют вернуть британской казне все деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа, в котором они жили после свадьбы, и который планируют использовать при поездках в Великобританию. Его ремонт обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов.
Букингемский дворец официально не озвучивал, почему Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи. СМИ предполагали, что это может быть связанно с повышенным вниманием прессы к паре. В британских СМИ тема отделения Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit.
Сейчас принц Гарри с супругой живут в Лос-Анджелесе, до этого они поовели некоторое время в Канаде.
Меган Маркл уже получила новую работу. Она озвучила закадровый текст в фильме "Слон" для Disney.
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