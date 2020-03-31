МККК призывает к совместной борьбе с COVID-19 в пострадавших от военных действий странах

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал правительства и гуманитарные организации немедленно перейти к совместным действиям по сдерживанию коронавируса в разоренных конфликтами странах.

"COVID-19 представляет серьезную угрозу жизни в странах с развитыми системами здравоохранения. Но там, где работа медицинских служб была нарушена войной, где люди, покинувшие свои дома из-за конфликта, живут в тесном контакте друг с другом, где не хватает таких жизненно важных ресурсов, как чистая вода, мыло и лекарства, угроза гораздо выше", - говорится в заявлении МККК , поступившем во вторник в "Интерфакс".

"Необходимо срочно приступить к реализации планов действий по профилактике и борьбе с распространением вируса, пока он не обосновался в охваченных конфликтом районах, - отмечается в документе. - В странах, разоренных конфликтами, справиться с коронавирусной инфекцией будет практически невозможно, если правительства и гуманитарные организации не перейдут к немедленным совместным действиям".

"МККК опасается худшего сценария развития событий в тюрьмах и лагерях для перемещенных лиц по всему миру. Системы здравоохранения в зонах конфликтов, например, в Сирии, Йемене, Южном Судане, на северо-востоке Нигерии и в Афганистане, попросту не готовы к наплыву пациентов COVID-19 - без увеличения поддержки извне им не справиться", - предупреждает гуманитарная организация.

"Потребность в нашей работе по оказанию помощи жертвам конфликтов сохраняется даже на фоне усиления борьбы с вирусом. Однако сейчас оказывать ее еще сложнее из-за масштабов этой пандемии и необходимых - жизненно необходимых - мер, принимаемых странами, чтобы ее сдержать, например, ограничений на перемещения людей и товаров. Чтобы избежать катастрофы, содействие работе гуманитарных организаций должно быть приоритетом для правительств и негосударственных вооруженных структур в зонах конфликтов", - отметил президент МККК Петер Маурер, слова которого приводятся в заявлении.

"Вирусы не знают границ. Это глобальная проблема, которую можно решить лишь всеобщими усилиями", - подчеркнул он.