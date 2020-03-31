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ТЭК 31.03.2020 15:47

Путин и Трамп согласны, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не в интересах РФ и США - Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что нынешняя ценовая конъюнктура на нефть не соответствует интересам двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, насколько совпадают взгляды Москвы и Вашингтона на ситуацию на рынке нефти.

Одновременно Песков воздержался от ответа на вопрос, какие шаги могут предпринять РФ и США на этом направлении.

Он также не стал конкретизировать, когда могут начаться российско-американские консультации по ситуации на рынке нефти, о которых договорились Путин и Трамп в понедельник.

На вопрос о том, будет ли президент России проводить отдельную встречу с министром энергетики Александром Новаком до этих консультаций, Песков сказал: "Мы проинформируем вас, если она состоится".

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]