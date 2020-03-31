Президент Азербайджана принял министра экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра экономики страны Микаила Джаббарова.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
А.Мамедов
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