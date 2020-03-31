Российские политологи высоко оценивают действия Азербайджана по борьбе с коронавирусом

Азербайджан предпринял серьезные шаги с целью защиты населения от распространения пандемии коронавируса COVID-19, считают российские политологи.

«Азербайджан, как и другие страны, ввел режим карантина. Особенностью Азербайджана является то, что он создал Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Значительные суммы в Фонд внесли олигархи. Сейчас общая сумма Фонда превышает 90 млн манатов. Государство также выделило деньги в размере 1 млрд манатов на поддержку экономики страны. Врачи, привлеченные к борьбе с вирусом, получают надбавки. Люди на карантин помещены в 4-х и 5-тизвездочные отели», - сказал во вторник генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков на онлайн конференции на тему «Как изменит эпидемия коронавируса отношения России с Азербайджаном, Арменией и Грузией?».

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также высоко оценил действия властей Азербайджана в борьбе с коронавирусом. «Я пристально слежу за тем, что сегодня происходит на постсоветском пространстве. Действия властей Азербайджана в рамках борьбы с коронавирусом весьма показательны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подал сигнал бизнес сообществу, перечислив свою годовую зарплату в созданный фонд борьбы с коронавирусом», - отметил Коротченко.

По его словам, это очень важный пример, потому что «импульс, который дан, он услышан, в результате чего бизнес-сообщество начало активно жертвовать деньги, включая средних и крупных бизнесменов, государственные компании, в этот фонд».

«В Азербайджане мы наблюдаем чрезвычайно важный момент консолидации. Какие бы ни были государственные бюджеты, те, кто имеет в современном мире финансовые и экономические возможности, они должны проявить гражданскую и социальную солидарность с обществом. В этом плане пример Азербайджана весьма показателен, потому что так устроен современный мир, когда без импульса со стороны первого лица государства трудно рассчитывать на какие-то масштабные подвижки, особенно в условиях форс-мажорных обстоятельств. В рамках этого подхода владельцы гостиничного бизнеса предоставили номерную емкость для того, что заболевшие коронавирусом в Азербайджане могли проходить изоляцию и лечиться в достаточно комфортных и современных условиях. Азербайджан предпринял значительные усилия для того, чтоб доставить на свою территорию, пока границы были открыты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, крупной партии антисептиков. Мы видим очень хороший и эффективный пример мобилизации, который даст возможность предотвратить массовое распространения коронавируса», - подчеркнул Коротченко.

Также эксперт добавил, что в России в настоящее время ведутся активные работы по созданию новых, современных тестов на определение коронавируса, которые будут давать быстрые результаты. «Думаю, что как только запустится серийное производство таких тестов, в рамках оказания помощи и взаимодействия с Азербайджаном российское руководство примет решение в доставлении партии таких тестов для того, чтобы Минздрав Азербайджана мог эффективно воспользоваться возможностями России с точки зрения тестирования. Также в России активно идет процесс создания вакцин по ряду направлений. Он, конечно же, занимает длительное время, порядка 11 месяцев, но как только эффективная вакцина появится, мы окажем братскому народу Азербайджана такую помощь в поставке партий вакцин в рамках борьбы с коронавирусом», - отметил Коротченко.

Аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов, в свою очередь отметил, что отношения России и Азербайджана на фоне распространения коронавируса в будущем будут развиваться интенсивнее. «Нельзя сказать, что отношениям и экономикам наших стран нанесен серьезный ущерб. Да, границы закрыты, но это оправдано, несмотря на то, что распространение не настолько высоко как в странах Европы или в Китае. Наверное, экономика Азербайджана немного “подзамерзла”, поскольку закрыты границы, приостановлено авиасообщение. При этом товарооборот продолжается посредством автодорожных сообщений, грузовики пересекать границу могут. На мой взгляд, в данной ситуации больше всего здесь пострадал туристический сектор. Но сегодняшняя ситуация только открывает новые возможности для России и Азербайджана для более эффективного взаимодействия», - считает Пятибратов.

Аналитик напомнил, что Азербайджан участвует в большом количестве инфраструктурных проектов, в частности, Север-Юг, и выразил уверенность, что для России и Азербайджана после завершения пандемии коронавируса было бы разумным интенсифицировать работу в направлении проекта Север-Юг. “Апокалипсиса не будет, если думать, как действовать дальше. А мне кажется, что Россия и Азербайджан дальше должны все больше и больше сближаться в рамках геополитических, в том числе в инфраструктурных проектах, потому что если не Россия и Азербайджан, то этот проект никогда не достроят, он очень полезен», - констатировал эксперт.

Х.Насирзаде