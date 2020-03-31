Лукашенко пока не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не сдавал тест на коронавирус.
"Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах, или нет", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой.
Президента цитирует госагенство БелТА.
По словам главы государства, он не является сторонником массовой изоляции во время пандемии коронавируса. "Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", - отметил он.
Лукашенко также отметил, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились. Поэтому, продолжил он, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.
"Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", - добавил президент.
По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Один человек с диагностированным коронавирусом умер.
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