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СНГ 31.03.2020 16:00

Лукашенко пока не проходил тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не сдавал тест на коронавирус.

"Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах, или нет", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Совета республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Президента цитирует госагенство БелТА.

По словам главы государства, он не является сторонником массовой изоляции во время пандемии коронавируса. "Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение", - отметил он.

Лукашенко также отметил, что, изолируя людей в своих домах и квартирах, никто не знает, здоровы они или уже чем-то заразились. Поэтому, продолжил он, в результате люди находятся в своей закрытой квартире в атмосфере вирусов и зачастую слишком поздно, уже в критическом состоянии, поступают на излечение.

"Поэтому я не понимаю тех, кто сегодня советует изолировать, закрыть, перекрыть. Работать надо, как мы это всегда делали, точечно", - добавил президент.

По состоянию на 30 марта, в Белоруссии было зафиксировано 152 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Один человек с диагностированным коронавирусом умер.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]