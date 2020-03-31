Рост потребкредитования в Азербайджане создает риски для качества активов банков – Moody`s

Быстрый рост потребительского кредитования в странах СНГ и, в частности в Азербайджане, увеличил риски ухудшения качества активов банков, говорится в опубликованном сегодня отчете международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service.

По мнению аналитиков агентства, особенно сильно это проявилось на фоне ослабления экономик стран из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть.

Moody`s отмечает, что эпидемия коронавируса вызовет спад в ряде секторов, что окажет негативное влияние на способность заемщиков, занятых в этих секторах, обслуживать свой долг. Кроме того, продолжительный период низких цен на нефть приведет к замедлению экономического роста в России, Казахстане и Азербайджане, что будет способствовать еще более быстрому ухудшению качества активов в этих странах.

«Украина и Азербайджан являются единственными странами в регионе, где темпы роста розничных кредитов ниже, чем увеличение доходов домохозяйств, начиная с 2017 года. В Азербайджане розничные риски банков остаются высокими, а экономика уязвима к шоку цен на нефть, однако недавнее снижение доли проблемных потребкредитов в стране смягчает риски. В то же время стоит отметить, что долговая нагрузка на каждого заемщика в Азербайджане ниже, чем во всех остальных странах СНГ», - отмечается в отчете.

Специалисты агентства ожидают, что сочетание падения цен на нефть и распространения коронавируса приведет к замедлению темпов роста ВВП и росту безработицы, в России, Казахстане и, вероятно, в Азербайджане этот процесс будет сочетаться с обесцениванием местных валют.

«Эти факторы приведут к значительному ухудшению качества активов по розничным кредитам. В России и Казахстане девальвация валюты будет иметь только косвенное негативное влияние на способность потребителей обслуживать долг, но в Азербайджане заемщики по-прежнему подвержены валютному риску, поскольку розничные кредиты в иностранной валюте значительны", - говорится в отчете.

По данным на конец февраля 2020 года, кредитный портфель домохозяйств в Азербайджане составлял 7 млрд 99,5 млн манатов или 45,2% общего кредитного портфеля банков и НБКО, увеличившись с начала года на 1,7%. Объем просроченных кредитов на начало марта составляет 1 млрд 297,8 млн манатов (рост с начала года на 1,9% - ИФ) или 8,3% всех кредитов.

А.Мамедов