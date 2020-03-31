Суд по особо тяжким преступлениям в Анкаре продлил срок содержания под стражей 28 подсудимых по делу о покушении на посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает во вторник "Анадолу".

Адвокаты подсудимых ходатайствовали об освобождении подсудимых из-под стражи, прошение было отклонено судьей.

Обвинения в причастности к покушению на дипломата были выдвинуты в отношении 28 человек, включая заочно - проживающему в США оппозиционному богослову Фетхуллаху Гюлену.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки. Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте.