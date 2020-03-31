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Регион 31.03.2020 16:09

В Турции оставили под стражей обвиняемых по "делу Карлова"

Суд по особо тяжким преступлениям в Анкаре продлил срок содержания под стражей 28 подсудимых по делу о покушении на посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает во вторник "Анадолу".

Адвокаты подсудимых ходатайствовали об освобождении подсудимых из-под стражи, прошение было отклонено судьей.

Обвинения в причастности к покушению на дипломата были выдвинуты в отношении 28 человек, включая заочно - проживающему в США оппозиционному богослову Фетхуллаху Гюлену.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки. Российский дипломат скончался от полученных ранений. Стрелявший в посла сотрудник турецкой службы безопасности Мевлют Алтынташ был убит на месте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОБВИНЯЕМЫЕ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]