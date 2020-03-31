Власти Армении продлевают ограничения, введенные из-за коронавируса - премьер

Власти Армении на десять дней продлевают дополнительные ограничения для граждан и хозяйствующих субъектов в связи с распространением коронавируса, заявил во вторник премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы вынуждены минимум на десять дней продлить дополнительные ограничения", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении 31 марта достигло 532.

В связи с коронавирусом в республике объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля. В Армении приостановлено движение автобусов между областями, закрыты все магазины, кроме продовольственных магазинов и аптек.

25 марта власти Армении объявили, что все, кто находится в стране, переводятся в режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19. При выходе из дома все должны иметь при себе паспорт, а также заполненные специальные формы. Выход из дома должен быть обоснован - это работа, которая не запрещена, выход в магазин за продуктами или за лекарствами в аптеку. При передвижении на автомобиле в салоне разрешено присутствие не более двух человек, считая водителя.