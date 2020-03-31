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Дальнее зарубежье 31.03.2020 16:12

В Кабул прибыла рабочая группа талибов по обмену пленными

Рабочая группа движения "Талибан" по вопросам обмена военнопленными прибыла в Кабул, сообщил во вторник официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Техническая команда из трех представителей прибыла в Кабул для решения вопросов передачи заключенных", - написал Муджахид в твиттер.

Официальный Кабул и талибы договорились начать обмен пленными 25 марта в ходе пятисторонней видеоконференции, организованной при посредничестве и участии Красного Креста, США, Катара и Кабульской администрации.

На встрече было решено, что процесс освобождения заключенных начнется 31 марта, талибы направят в тюрьму Баграм техническую делегацию, которая в соответствии с предоставленным списком проверит и подтвердит освобождение заключенных.

В соответствии с соглашением, подписанным США с талибами 28февраля в Дохе, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс заключенных сторонников движения "Талибан". В свою очередь талибы обязались освободить находящихся у них в плену 1 тыс военнослужащих правительственных сил.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]