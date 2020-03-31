Лукашенко посетовал на фейки и недоверие к власти из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая, но посетовал на недоверие к власти и фейки в связи с распространением эпидемии Covid-19.

"Имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса. Вот, власть кого-то обманывает...", - сказал Лукашенко на встрече со спикером Совета республики Натальей Кочановой.

Президент считает необоснованным такое мнение. "Слушайте, ну, я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал", - отметил глава государства.

По его словам, ситуация в стране "контролируемая и никакой катастрофы". "У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек. Мы справляемся с этими людьми", - сказал Лукашенко.

Он также сообщил, "в последнее время в Беларуси выявлялись и другие вирусы, которые распространялись по миру в предыдущие годы".

В то же время, по словам президента, "как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее". "Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов", - сообщил президент.

Он снова пообещал поделиться своей версией причин распространения коронавируса. "Рано об этом говорить, но я уже людям сказал: придет время, я просто расскажу из своих наблюдений, специалисты скажут, и мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать", - отметил Лукашенко.

Он пояснил, что подобный опыт необходим для противостояния возможным вызовам в будущем. "Если сегодня случилась беда в экономике и с болезнями людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет", - отметил он.