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В США для борьбы с COVID-19 направлены 15 тыс. военнослужащих Нацгвардии

По меньшей мере, 14,8 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США направлены для борьбы с коронавирусом в стране, сообщило военное издание Military Times.

По его данным, губернаторы практически во всех 50 штатах мобилизовали находящиеся на их территории подразделения Нацгвардии для оказания помощи гражданским властям в реагировании на пандемию COVID-19.

"Задействование (Нацгвардии - ИФ) касается не только доставки еды или поддержки центров тестирования COVID-19, речь идет о защите наших детей, родителей, бабушек и дедушек, - сказал глава Нацгвардии Джозеф Ленгель. - Наша нация надеется на помощь Национальной гвардии, и мы не можем их подвести".

Военнослужащие Нацгвардии будут оказывать помощь властям, в том числе, в обеспечении охраны общественного порядка и работы транспорта, поддержке центров тестирования COVID-19, медицинской помощи в не связанных с коронавирусом случаях, обслуживании телефонных центров по коронавирусу, а также доставке грузов и критически важных средств медицинской защиты.

Как сообщалось, в понедельник госпитальное судно ВМС США USNS Comfort прибыло в Нью-Йорк в рамках миссии по поддержке гражданских медиков в их борьбе с коронавирусом COVID-19. По данным ВМС США, служащие госпиталя будут обслуживать всех пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, но не инфицированных коронавирусом.

В минувшую субботу в Лос-Анджелес (штат Калифорния) также прибыло большое госпитальное судно ВМС США USNS Mercy для поддержки гражданских служб здравоохранения.

По сообщению Пентагона, в штаты Нью-Йорк и Вашингтон Армией США на минувшей неделе были также отправлены три военно-полевых госпиталя.

По последним данным, в США зафиксировано более 164 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Наиболее пострадавшим от пандемии является штат Нью-Йорк, где выявлено 67,3 тыс. инфицированных.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, НАЦГВАРДИЯ


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