В Казахстане отмечают положительное влияние ЧП на ситуацию с преступностью

В Казахстане с момента введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса преступность снизилась более чем на 20%, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
"В период действия чрезвычайного положения преступность в целом по стране, согласно статистическим данным, снизилась более чем на 20%", - сказал Тургумбаев в ходе брифинга во вторник.
Вместе с тем "активизирована профилактическая работа по недопущению фактов хищения имущества и нарушения общественного порядка", отметил он.
В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, который ВОЗ объявила пандемией.
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