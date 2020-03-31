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СНГ 31.03.2020 21:30

В Казахстане отмечают положительное влияние ЧП на ситуацию с преступностью

В Казахстане с момента введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса преступность снизилась более чем на 20%, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"В период действия чрезвычайного положения преступность в целом по стране, согласно статистическим данным, снизилась более чем на 20%", - сказал Тургумбаев в ходе брифинга во вторник.

Вместе с тем "активизирована профилактическая работа по недопущению фактов хищения имущества и нарушения общественного порядка", отметил он.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, который ВОЗ объявила пандемией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КАРАНТИН, ПРЕСТУПНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]