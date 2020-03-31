В Казахстане отмечают положительное влияние ЧП на ситуацию с преступностью

В Казахстане с момента введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса преступность снизилась более чем на 20%, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"В период действия чрезвычайного положения преступность в целом по стране, согласно статистическим данным, снизилась более чем на 20%", - сказал Тургумбаев в ходе брифинга во вторник.

Вместе с тем "активизирована профилактическая работа по недопущению фактов хищения имущества и нарушения общественного порядка", отметил он.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, который ВОЗ объявила пандемией.