ЕС начинает в Средиземноморье новую операцию по контролю за эмбарго на оружие для Ливии

Совет ЕС принял во вторник решение о запуске с 1 апреля новой операции Евросоюза в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI - для обеспечения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

"Сегодняшнее решение об операции IRINI - это шаг к политическому решению в Ливии", - написал председатель Европейского совета Шарль Мишель в твиттере.

По его словам, "ЕС поможет обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия воздушными, спутниковыми и морскими средствами".

Irini в переводе с греческого означает "мир".

"Эта операция отличается по существу от операции "София", которую она призвана заменить. "София" была запущена в 2015 году, уже пять лет назад. Ее главной задачей была борьба против организованной преступности, виновной в трафике мигрантов", - сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представляя новую миссию на видеоконференции в Брюсселе.

Он отметил, что в дальнейшем "Софии" были поручены и другие задачи, связанные с контролем обстановки в центральном Средиземноморье, но это были дополнительные функции.

"Операция IRINI запущена с главной функцией обеспечивать соблюдение эмбарго на оружие, предназначенное для Ливии", - объяснил Боррель, напомнив, что миссия сможет проводить в открытом море у побережья Ливии инспекции судов, предположительно перевозящих оружие или связанные с ним материалы в Ливию и из нее, в соответствии с резолюцией 2292 (2016) Совета Безопасности ООН.

Глава европейской дипломатии отметил, что в качестве второстепенных задач IRINI также будут отслеживание и сбор информации о незаконном экспорте из Ливии нефти, сырой нефти и нефтепродуктов, содействие наращиванию потенциала и обучению ливийской береговой охраны и военно-морского флота по вопросам правоохранительной деятельности на море, способствование разрушению бизнес-модели сетей контрабанды и торговли людьми.

Операцией будет командовать контр-адмирал Фабио Агостини, а его штаб-квартира будет находиться в Риме. Мандат операции IRINI первоначально продлится до 31 марта 2021 года. Государства-члены ЕС будут осуществлять политический контроль и стратегическое руководство через Комитет по политическим вопросам и безопасности при непосредственной ответственности за операцию Совета ЕС и высокого представителя Евросоюза по иностранным делам.

Одновременно с началом IRINI операция "София" будет прекращена.

Отвечая на вопросы, Боррель пояснил, что поиск терпящих в море бедствие мигрантов, являвшийся долго камнем преткновения для открытия новой операции из-за возражений стран ЕС "передовой линии", вынужденных принимать переполненные мигрантами суда организаторов незаконного трафика, не входит в задачу IRINI, однако военные суда, обнаружившие терпящих бедствие, не могут их не спасать. Но в отличие от "Софии" это не является первоочередной задачей.