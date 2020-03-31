Макрон призывает нарастить производство масок во Франции и не зависеть от поставок из-за рубежа

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в ходе визита на завод по производству медицинских масок указал на необходимость увеличения объемов производства этих изделий внутри страны.

"Нам нужно производить больше (масок - ИФ) на нашей территории, чтобы снизить нашу зависимость (от поставщиков из других стран - ИФ)", - сказал Макрон, чей визит транслировало французское телевидение.

Он отметил, что до вспышки коронавируса во Франции производили 3,5 млн масок в неделю. По его словам, к концу апреля этот показатель должен достигнуть 10 млн.

"Я хочу, чтобы до конца года мы достигли полной и всецелой независимости (в этом вопросе - ИФ)", - указал французский лидер.

Во вторник Макрон посетил завод по производству медицинских масок компании Kolmi-Hopen, которая является одним из четырех самых крупных французских производителей подобных изделий. Завод расположен в городе Анже на западе Франции. После вспышки нового типа коронавируса во Франции этот завод перешел на круглосуточную работу.

Местные СМИ напоминают, что из-за повышенного спроса на маски Франция ранее организовала с Китаем так называемый "воздушный мост", в рамках которого ожидается, в общей сложности, доставка около 1 млрд масок.

Накануне в аэропорт Ватри на северо-востоке Франции прибыл первый грузовой самолет в рамках этого соглашения, он доставил 8 млн медицинских масок.

По последним данным, во Франции с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано 44,5 тыс. случаев заражения. Более 3 тыс. человек скончались, почти 8 тыс. - выздоровели.