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СНГ 31.03.2020 23:02

Узбекистан закупил в КНР 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

Узбекистан купил в Китае 200 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19 и 50 тыс. защитных комбинезонов, сообщает во вторник оперативный штаб при правительстве республики.

"По поручению президента страны в Китае приобретено 200 тыс. экспресс-тестов на выявление вируса и 50 тыс. одноразовых защитных комбинезонов. Они уже доставлены в спецрейсом самолета Минобороны Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным штаба, во вторник из КНР также ожидается дополнительная поставка противовирусных комбинезонов повышенной степени защиты.

Ранее сообщалось, что глава Узбекистана поручил правительству страны в связи с распространением COVID-19 срочно приобрести 300 тыс. экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких за рубежом, в том числе в России, Китае и США.

Число заражений COVID-19 в Узбекистане 31 марта выросло до 158. Первый случай заражения был выявлен 15 марта, с тех пор семь человек с COVID-19 в республике выздоровели, еще двое скончались. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]