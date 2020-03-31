В Риге произошло массовое заражение коронавирусом бездомных в приюте

Массовое заражение "Covid-19" произошло в Риге в мужском приюте евангелической христианской общины "Синий Крест", сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

На данный момент получено 27 положительных результатов анализов на "Covid-19". Большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболели и несколько работников.

Министр ввела в приюте 2-недельный карантин. В сотрудничестве с Рижской думой будет обеспечен надзор за приютом.

Эпидемиологи выясняют лиц, с которыми могли контактировать постояльцы, однако это трудно сделать, поскольку у большинства из них нет определенного места жительства.

Как сообщила министр, в срочном порядке проводится тестирование, чтобы предотвратить появление очагов инфекции в других рижских приютах.

Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате сообщила агентству BNS, что у нее есть данные о 33 заболевших в приюте. По словам Кондрате, у заболевших нет тяжелых, ярко выраженных симптомов, и им предоставляется вся необходимая помощь.

Всего на данный момент на карантине в приюте находится около 100 человек.

Со своей стороны, министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле отметила, что случай заражения в приюте для бездомных еще раз подтверждает, что в интересах общества обеспечить доступное здравоохранение, включающее и наименее защищенные общественные группы, в таких ситуациях это окупается с лихвой, и это гуманно.