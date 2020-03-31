Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник признал, что заражения коронавирусом не смогли избежать и сотрудники его ведомства.

"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около 3 тыс. американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", - сказал Помпео на брифинге.

В то же время он не уточнил, кто именно из сотрудников госдепа скончался, и где он мог заразиться вирусом.

Также госсекретарь заявил, что всего коронавирусом оказались инфицированы 40 - 50 сотрудников госдепа, включая персонал, набираемый по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.

В понедельник в госдепе сообщали, что из 75 тыс. работников ведомства заражены коронавирусом оказались 105 человек - 75 заграницей и 30 непосредственно на территории США. Также в госдепе подтвердили смерть по меньшей мере двух нанятых заграницей сотрудников, зараженных коронавирусом.

Ранее госсекретарь США заявил телеканалу Fox news, что, по его мнению, все страны мира должны предоставлять исчерпывающую и правдивую информацию о ситуации с коронавирусом, чтобы одержать победу над эпидемией.

В то же время Помпео пообещал, что США в свой черед тоже будут делиться полученной информацией с другими странами, что позволит спасать людей по всему миру.