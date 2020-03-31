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Дальнее зарубежье 31.03.2020 20:58

В Саудовской Аравии ещё 110 человек заболели коронавирусом

Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии за последние 24 часа возросло на 110 человек, общее число больных коронавирусом по состоянию на вторник составляет 1563 человека, сообщает арабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Из общего числа заразившихся 31 пациент заходится в критическом состоянии, наибольший прирост числу заражений дали Эр-Рияд, Джидда и Мекка: 33, 29 и 20 случаев соответственно.

Число смертных случаев за сутки возросло на 2 и составило в общей сложности 10. Новые смерти зафиксированы в Медине.

За сутки, по данным министерства, выздоровели 50 человек, их общее число достигло 165.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]