В Саудовской Аравии ещё 110 человек заболели коронавирусом

Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии за последние 24 часа возросло на 110 человек, общее число больных коронавирусом по состоянию на вторник составляет 1563 человека, сообщает арабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Из общего числа заразившихся 31 пациент заходится в критическом состоянии, наибольший прирост числу заражений дали Эр-Рияд, Джидда и Мекка: 33, 29 и 20 случаев соответственно.
Число смертных случаев за сутки возросло на 2 и составило в общей сложности 10. Новые смерти зафиксированы в Медине.
За сутки, по данным министерства, выздоровели 50 человек, их общее число достигло 165.
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