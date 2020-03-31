В Саудовской Аравии ещё 110 человек заболели коронавирусом

Число заразившихся COVID-19 в Саудовской Аравии за последние 24 часа возросло на 110 человек, общее число больных коронавирусом по состоянию на вторник составляет 1563 человека, сообщает арабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Из общего числа заразившихся 31 пациент заходится в критическом состоянии, наибольший прирост числу заражений дали Эр-Рияд, Джидда и Мекка: 33, 29 и 20 случаев соответственно.

Число смертных случаев за сутки возросло на 2 и составило в общей сложности 10. Новые смерти зафиксированы в Медине.

За сутки, по данным министерства, выздоровели 50 человек, их общее число достигло 165.