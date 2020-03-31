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Это интересно 31.03.2020 21:13

Нидерландской подлодке пришлось возвращаться на базу из-за признаков коронавируса на борту

Подводная лодка Королевских ВМС Нидерландов Dolfijn была вынуждена прервать плавание в Северном море у берегов Шотландии после того, как возникли подозрения в инфицировании коронавирусом восьми из 58 членов экипажа, сообщили во вторник местные СМИ.

Всего признаки проблем со здоровьем были выявлены сразу у 15 моряков: СМИ уточняют, что они демонстрировали симптомы гриппа в легкой форме, включая кашель и немного повышенную температуру.

По данным Минобороны Нидерландов, тесты показали, что у восьми моряков мог иметься коронавирус.

В настоящий момент подводная лодка направляется в Ден-Хелдер на севере Нидерландов. По возвращении моряков поместят на карантин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПОДЛОДКА, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]