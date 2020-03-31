Нидерландской подлодке пришлось возвращаться на базу из-за признаков коронавируса на борту

Подводная лодка Королевских ВМС Нидерландов Dolfijn была вынуждена прервать плавание в Северном море у берегов Шотландии после того, как возникли подозрения в инфицировании коронавирусом восьми из 58 членов экипажа, сообщили во вторник местные СМИ.
Всего признаки проблем со здоровьем были выявлены сразу у 15 моряков: СМИ уточняют, что они демонстрировали симптомы гриппа в легкой форме, включая кашель и немного повышенную температуру.
По данным Минобороны Нидерландов, тесты показали, что у восьми моряков мог иметься коронавирус.
В настоящий момент подводная лодка направляется в Ден-Хелдер на севере Нидерландов. По возвращении моряков поместят на карантин.
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