Нидерландской подлодке пришлось возвращаться на базу из-за признаков коронавируса на борту

Подводная лодка Королевских ВМС Нидерландов Dolfijn была вынуждена прервать плавание в Северном море у берегов Шотландии после того, как возникли подозрения в инфицировании коронавирусом восьми из 58 членов экипажа, сообщили во вторник местные СМИ.

Всего признаки проблем со здоровьем были выявлены сразу у 15 моряков: СМИ уточняют, что они демонстрировали симптомы гриппа в легкой форме, включая кашель и немного повышенную температуру.

По данным Минобороны Нидерландов, тесты показали, что у восьми моряков мог иметься коронавирус.

В настоящий момент подводная лодка направляется в Ден-Хелдер на севере Нидерландов. По возвращении моряков поместят на карантин.