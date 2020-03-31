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Регион 31.03.2020 21:45

В Турции число зараженных коронавирусом превысило 13 тыс. человек, всего умерли более 200 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Турции выросло до 13 тыс. 531 человек, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Так, за истекшие сутки в Турции диагноз "коронавирус" был подтвержден еще у 2704 человек.

При этом за сутки умерли еще 46 пациентов с вирусом, и таким образом, количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Турции увеличилось до 214.

Также сообщается, что полностью от коронавируса вылечились 246 человек.

В Турции уже проведены более 92 тыс. тестов на наличие COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ИНФИЦИРОВАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]