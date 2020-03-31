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Дальнее зарубежье 31.03.2020 21:58

Темп роста числа заразившихся COVID-19 в Италии не увеличивается второй день подряд

В Италии за сутки выявили 4053 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает управление гражданской обороны.

В понедельник эта цифра была примерно такой же - 4050 человек. Медики отмечают, что это может быть признаком того, что властям удалось прекратить процесс ускорения распространения инфекции.

За все время в стране коронавирусом заразились 105 тыс. 792 человека. Скончались от последствий заражения, в общей сложности, 837 человек.

Более 15,7 тыс. пациентов в Италии полностью завершили курс лечения.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]