Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8737 RUR   0.0214 GBR   2.0988 TRY   0.2585

Цена на нефть

30.03   $/bbl WTI 20.09 -1.42 Brent 22.76 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.03.2020 22:23

Власти Нидерландов продлевают ограничения в связи с коронавирусом

Ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса в Нидерландах продлеваются с 6 апреля до 28 апреля, сообщил во вторник вечером премьер-министр Марк Рютте после заедания кризисного штаба.

Эти меры включают закрытие школ, ресторанов, музеев. Людей также просят соблюдать дистанцию в полтора метра, работать дома и оставаться там как можно больше времени, сообщают нидерландские СМИ.

Премьер заявил, что за неделю до 28 апреля кризисный штаб вновь соберется и решит, что делать дальше.

К настоящему времени число подтвержденных инфицированных коронавирусом достигло 12595 человек, 1035 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом Уже почти 180 человек скончались из-за коронавируса в Нидерландах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]