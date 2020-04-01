Мишель: бюджет ЕС должен быть адаптирован к кризису COVID-19

Руководящие структуры Евросоюза в преодолении экономических последствий кризиса короновируса готовы "думать нестандартно" и адаптировать бюджет ЕС к текущей ситуации.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел во вторник видеоконференцию с главами Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Еврогруппы - Урсулой фон дер Ляйен, Кристин Лагард и Мариу Сентену. Как сообщается в коммюнике Евросовета, они оценили социально-экономические последствия кризиса COVID-19 и обсудили следующие шаги.
"Единственный путь вперед - это общая стратегия в духе солидарности", - сказал Мишель. Евросоюзу требуются "скоординированная стратегия выхода из кризиса, комплексный план восстановления и беспрецедентные инвестиции", добавил он.
"Для ускорения развития европейской экономики нам придется использовать все доступные рычаги на национальном и европейском уровне, - отметил Мишель. - Бюджет ЕС должен быть адаптирован к этому кризису. Настало время думать нестандартно. Любой вариант, совместимый с Договором ЕС, должен быть рассмотрен".
26 марта на заседании Евросовета, проходившем в форме видеоконференции, лидеры стран ЕС поручили главам Евросовета и Еврокомиссии разработать "дорожную карту", сопровождаемую планом действий. Еврогруппе было поручено представить свои предложения в течение двух недель.
Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ не принимают результаты «выборов» в Нагорном Карабахе
Армения вынуждена будет пойти на диалог с Азербайджаном по Карабаху - российские политологи
Граждане Азербайджана по субботам смогут вернуться из РФ через ППП Самур-Яраг-Казмаляр- Оперштаб
Moody`s подтвердило долгосрочные рейтинги 4 банков Азербайджана, пересмотрело прогнозы по ним
Владельцы Nostrum отказались от ее продажи, не получив заявок от потенциальных инвесторов
Сахалин продолжит добывать нефть, газ, уголь и рыбу, несмотря на коронавирус
Нидерландской подлодке пришлось возвращаться на базу из-за признаков коронавируса на борту
Немецкая служба академических обменов из-за коронавируса отменяет летние стипендии и стажировки в Германии
Глава Еврокомиссии призывает власти стран ЕС не переусердствовать с введением чрезвычайных мер из-за коронавируса
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Хачмазского района
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Банк Республика продлил срок действия платежных карт!
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог