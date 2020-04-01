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Дальнее зарубежье 01.04.2020 00:03

Мишель: бюджет ЕС должен быть адаптирован к кризису COVID-19

Руководящие структуры Евросоюза в преодолении экономических последствий кризиса короновируса готовы "думать нестандартно" и адаптировать бюджет ЕС к текущей ситуации.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел во вторник видеоконференцию с главами Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Еврогруппы - Урсулой фон дер Ляйен, Кристин Лагард и Мариу Сентену. Как сообщается в коммюнике Евросовета, они оценили социально-экономические последствия кризиса COVID-19 и обсудили следующие шаги.

"Единственный путь вперед - это общая стратегия в духе солидарности", - сказал Мишель. Евросоюзу требуются "скоординированная стратегия выхода из кризиса, комплексный план восстановления и беспрецедентные инвестиции", добавил он.

"Для ускорения развития европейской экономики нам придется использовать все доступные рычаги на национальном и европейском уровне, - отметил Мишель. - Бюджет ЕС должен быть адаптирован к этому кризису. Настало время думать нестандартно. Любой вариант, совместимый с Договором ЕС, должен быть рассмотрен".

26 марта на заседании Евросовета, проходившем в форме видеоконференции, лидеры стран ЕС поручили главам Евросовета и Еврокомиссии разработать "дорожную карту", сопровождаемую планом действий. Еврогруппе было поручено представить свои предложения в течение двух недель.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ЭКОНОМИКА, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]