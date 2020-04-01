Moody`s подтвердило долгосрочные рейтинги 4 банков Азербайджана, пересмотрело прогнозы по ним

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило базовые и скорректированные кредитные оценки, а также долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте 4 азербайджанских банков: Международного банка Азербайджана (МБА), ОАО «Kapital Bank», ОАО «Xalq Bank» и ОАО «Bank Respublika», говорится в сообщении агентства.

Все эти кредитные организации входят в топ-5 банков Азербайджана.

При этом, прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов МБА в национальной и иностранной валюте изменен с "позитивного" на "стабильный".

Прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте Kapital Bank и Xalq Bank был изменен со "стабильного" на негативный, Bank Respublika - с "позитивного" на "негативный".

Согласно сообщению, рейтинговые действия отражают ухудшение операционной среды в результате вспышки коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, падения цен на нефть и связанных с этими факторами рисков снижения автономных кредитных профилей банков страны.

Moody`s ожидает, что распространение коронавируса и жесткие меры, предпринятые правительством Азербайджана для борьбы с распространением коронавируса, негативно повлияют на экономическую активность. Эти шоки будут усугубляться падением цен на нефть, учитывая важность этой отрасли для экономики страны.

"Ограничения, связанные с коронавирусом, вероятно, затронут малые и средние предприятия (МСП), а также лиц, занятых в секторах непродовольственной розничной торговле, общественного питания, транспорта, туризма и других сферах услугах. Несмотря на объявленные меры поддержки экономики и МСП, в частности, рейтинговое агентство ожидает существенного увеличения проблемных кредитов и стоимости риска, так как компании и частные лица пытаются справиться с внезапными изменениями в экономических условиях. Падение цен на нефть увеличило риск обесценения маната, что приведет к увеличению рисковых активов банков, активов обладающих более высокой долей долларизации и, следовательно, приведет к снижению капитализации. Негативные прогнозы, присвоенные вышеупомянутым рейтингам банков Азербайджана (кроме МБА), отражают возникающее в результате давление на внутреннюю финансовую устойчивость этих банков", - считают аналитики рейтингового агентства.

Moody`s отмечает, что изменение прогноза по долгосрочным рейтингам банковских депозитов в национальной и иностранной валютах МБА на "стабильный" с "позитивного" отражает относительную устойчивость кредитоспособности банка к вышеупомянутым внешним шокам.

"С одной стороны, МБА подвержен кредитным рискам, связанным с ожидаемым ухудшением кредитоспособности своих заемщиков на фоне более слабой экономической среды и вспышки коронавируса, а также рыночным рискам, связанным с его короткой валютной позицией, которая составила 1,4 млрд манатов на 1 марта 2020 года. В тоже время доля кредитного портфеля относительно ограничена и составляет около 23% от общего объема активов на конец 2019 года, тогда как самые крупные займы предоставляются государственным компаниям, которые могут рассчитывать на господдержку в случае необходимости», - подчеркивается в сообщении.

Moody`s оценивает достаточность капитала МБА с точки зрения материального общего капитала по отношению к рисковым активам на конец 2019 года в 33,1% и считает, что амортизация капитала банка вместе с выручкой от предварительных резервов достаточно сильна, чтобы покрыть как более высокие расходы на резервирование по кредитному портфелю, так и негативную переоценку короткой позиции в иностранной валюте при негативном сценарии.

По мнению Moody`s, высокая зависимость от необеспеченного потребительского кредитования, которое составило 73% общего кредитного портфеля на середину 2019 года, подвергает Kapital Bank ухудшению качества активов, если экономические условия продолжат ухудшаться из-за вспышки коронавируса или длительного периода низких цен на нефть. Это отражается в изменении прогноза по долгосрочным рейтингам банковских депозитов в национальной и иностранной валюте со "стабильного" на "негативный".

"Повышенные кредитные риски частично снижаются благодаря ориентации банка на существующую клиентскую базу вкладчиков, включая клиентов по зарплатным картам, бюджетников и пенсионеров с относительно предсказуемыми и стабильными денежными потоками, скромной долей чистых кредитов, которые составили 36% совокупных активов на конец 2019 года, а также ограниченной доле кредитования в иностранной валюте, которая составила 12% от общего кредитного портфеля. Банк завершил 2019 год с чистой прибылью в размере 134,7 млн манатов, что означает 3,3%-ную рентабельность совокупных активов. Кроме того, у банка высокий показатель адекватности капитала 1-го уровня – 14,9% на 1 марта 2020 года", - отмечают специалисты агентства.

Рейтинговые действия в отношении Xalq Bank, как отмечается в сообщении агентства, отражают, с одной стороны, высокую уязвимость показателей качества активов банка к потенциальному ослаблению кредитоспособности его заемщиков, негативно затронутому вспышкой коронавируса. и низкими ценами на нефть, и, с другой стороны, стабильную прибыль банка до формирования резервов и достаточность капитала, которые, как ожидается, несколько ослабят негативный эффект.

"По состоянию на 1 февраля 2020 года, кредиты в иностранной валюте составили 76% общего кредитного портфеля банка, что является самым высоким показателем во всем секторе. По оценкам рейтингового агентства, только приблизительно половина заемщиков имеет достаточные доходы в иностранной валюте для погашения займов в инвалюте, что делает и банк и его заемщиков весьма уязвимыми к рискам девальвации маната в случае длительного периода низких цен на нефть. Xalq Bank имеет ограниченную зависимость от МСП, потребительских кредитов и отраслей, наиболее уязвимых к последствиям вспышки коронавируса, но примерно 10% кредитов банка выдаются торговым компаниям и отелям», - отмечается в сообщении.

Moody`s ожидает, что на прибыльность банка негативно повлияют более высокие кредитные потери и сокращение чистой процентной маржи. Тем не менее, капитализация банка стабильна: коэффициент адекватности капитала 1-го уровня, по данным на 1 февраля 2019 года, составил 20,4%, что значительно выше нормативных минимальных требований.

Ррейтинговые действия по отношению к Bank Respublika отражают более высокую уязвимость профиля риска банка к внешним шокам, в основном из-за повышенной зависимости от заемщиков, которые, вероятно, будут в большей степени затронуты эффектами коронавируса, в частности МСП (55% кредитного портфела на середину 2019 года) и физических лиц (24%).

В то же время, Bank Respublika обладает хорошей способностью поглощения убытков, строгими стандартами андеррайтинга, скромным кредитным портфелем (34% совокупных активов на конец 2019 года), а также ограниченным кредитованием в иностранной валюте (16% брутто-кредитов на конец 2019 года). В 2019 году Bank Respublika заявил о чистой доналоговой прибыли в размере 20,4 млн манатов, а по состоянию на 1 марта 2020 года коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 10,3%.

Moody`s отмечает высокую вероятность государственной поддержки МБА и Kapital Bank, в то время как вероятность аналогичной поддержки для Xalq Bank остается умеренной, что обусловлено размерами и системной значимостью первых двух банков.

А.Мамедов