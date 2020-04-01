Таллин стал экономить на уличном освещении из-за коронавируса

На фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, власти столицы Эстонии решили экономить денежные средства на уличном освещении.

В ночь на среду жители разных районов Таллинна обратили внимание на то, что на улицах непривычно темно. Многие фонари не горели, тускло освещались даже крупные автомобильные дороги, сообщил портал телерадиовещания ERR.

В столичном коммунальном департаменте объяснили это незапланированной ситуацией, вызванная технической ошибкой, но признали, что в целях экономии Таллинн начал сокращать интервал горения уличного освещения.

"Мы немножко регулируем время включения и выключения, поскольку нужно экономить средства. Мы бы хотели, чтобы освещение загоралось бы позже, а гасло бы раньше", - отметил заместитель заведующего Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг (Tarmo Sulg).

Сульг пояснил, что в мэрии составляется список улиц, на которых можно было бы отключать освещение. Предусматривается отключение света в некоторых мало используемых в настоящее время зонах. Например, на территориях детских садов, спортивных объектов и иных местах.

Сейчас на улицах Таллинна установлены чуть больше 60 тыс. фонарей.

В бюджете на уличное освещение предусмотрено 7,3 млн евро в год. Сколько можно будет сэкономить на освещении, пока четкой картины нет. Многое зависит от того, насколько велик будет дефицит бюджета к концу года.