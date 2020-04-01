На Украине в ближайшее время разрешат использование ряда групп препаратов для лечения пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранение Украины в ближайшее время разрешит использование ряда групп лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Есть локальные протоколы, которые предусматривают использование препаратов, например против малярии, ревматоидного артрита, ВИЧ/СПИД. Комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной инфекции. В ближайшее время Минздрав обнародует приказ, который позволит использовать эти препараты", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко сообщил, что в настоящее время ведется работа со всеми производителями этих препаратов.

"Я думаю, что как только мы введем их во временные протоколы лечения, этими препаратами будут обеспечены все, кто в них нуждается", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что лечение инфекционных заболеваний на Украине в коммунальных медучреждениях бесплатное.

Он также напомнил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предусмотрела специальные тарифы для медучреждений, которые оказывают медпомощь для пациентов с COVID-19.