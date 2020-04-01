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Регион 01.04.2020 14:46

Президент Армении подписал закон о запрете аутопсии умерших с коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон запрете проведения вскрытия скончавшихся после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба президента в среду.

В минувший вторник парламент Армении на внеочередном заседании внес дополнения в закон "О медицинской помощи и обслуживании населения", которым предусмотрено, что в случае смерти человека от коронавируса его вскрытие не осуществляется.

Глава Минюста Армении Рустам Бадасян, представляя законопроект, заявил, что действующие в Армении компании, предоставляющие патологоанатомические услуги, не имеют необходимых для осуществления вскрытия умерших вследствие коронавируса лиц условий.

"С учетом того обстоятельства, что степень "заразности" коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям, и не ясно, сколько может существовать коронавирус в организме умершего человека, посему следует не осуществлять вскрытия в случае смерти от коронавируса", - заявил глава Минюста Армении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ВСКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]