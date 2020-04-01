Всех дипломатов в Казахстане проверят на COVID-19

Дипломаты и члены их семей в Казахстане в обязательном порядке пройдут тестирование на наличие коронавируса COVID-19, сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

"По согласованию с МИД Казахстана дополнительно нами введена норма, которая предусматривает обязательное тестирование дипломатов и членов их семей на коронавирусную инфекцию с последующим помещением на домашний карантин на 13 суток при наличии потенциального результата", - сказала Есмагамбетова на брифинге в среду.

Кроме того, лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Узбекистана, которые пересекли границу на автотранспортных переходах и железнодорожных пунктах пропуска, подлежат обязательному домашнему карантину в течение 14 суток, добавила она.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.