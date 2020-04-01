В Азербайджане выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 359 – штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 61 человека, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
По данным штаба, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 359 человек.
"В больницах специального режима на лечении находятся 328 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней тяжести. На карантине в настоящее время находятся 4,518 тыс. человек», - указывает штаб.
От коронавируса вылечились до сих пор 26 человек, скончались – пятеро.
Б.Рустамбеков
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