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Социум 01.04.2020 14:21

В Азербайджане выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 359 – штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 61 человека, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

По данным штаба, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 359 человек.

"В больницах специального режима на лечении находятся 328 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней тяжести. На карантине в настоящее время находятся 4,518 тыс. человек», - указывает штаб.

От коронавируса вылечились до сих пор 26 человек, скончались – пятеро.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]