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Регион 01.04.2020 14:33

В Иране от коронавируса умерло 3036 человек

Общее число зараженных COVID-19 в Иране составляет 47593 человек, 3036 человек умерли, сообщает в среду арабская служба Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны.

Из общего количества зараженных, 3703 находятся в критическом состоянии.

Ранее в понедельник иранский президент Хасан Рухани заявил, что эпидемия коронавируса и её последствия могут ощущаться в стране год или два.

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Тэги: ИРАН, КОРОНОВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]