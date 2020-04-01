В Иране от коронавируса умерло 3036 человек

Общее число зараженных COVID-19 в Иране составляет 47593 человек, 3036 человек умерли, сообщает в среду арабская служба Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны.

Из общего количества зараженных, 3703 находятся в критическом состоянии.

Ранее в понедельник иранский президент Хасан Рухани заявил, что эпидемия коронавируса и её последствия могут ощущаться в стране год или два.