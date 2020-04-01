Белоруссия остановила экспорт лука, чеснока и гречки

Белоруссия ввела трехмесячный мораторий на экспорт лука, чеснока и гречневой крупы, сообщил национальный правовой интернет-портал со ссылкой на постановление правительства №185 от 31 марта 2020 года.

"В перечне товаров, в отношении которых вводится временный запрет, гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Белоруссии в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев, отмечается в сообщении.

31 марта Коллегия ЕЭК приняла решение о введении временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров.

Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Их вывоз запрещается на период до 30 июня.

Это второй пакет мер, принятых комиссией в связи с распространением коронавируса. Первый касался запрета на вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты, в частности, масок, очков.

Кроме того, ЕЭК приняла решение об обнулении импортных пошлин на медицинские товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, обнуляются импортные пошлины на респираторы и маски, защитные очки, шприцы, иглы, системы для взятия и переливания крови, носилки для транспортировки, вакцины, наборы для диагностики, бинты, марлю, вату, противовирусные дезинфицирующие средства, перчатки и ряд других изделий.

Эта мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.