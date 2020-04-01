Минздрав Казахстана будет через мобильное устройство отслеживать людей с подозрением на коронавирус на карантине

Минздрав Казахстана будет через мобильное приложение следить за, людьми, находящимися на карантине по коронавирусу COVID-19, сообщила в среду главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.
"Карантин остается самой важной и эффективной мерой прерывания передачи вируса от человека человеку. Поэтому мониторинг за лицами, находящимися на домашнем карантине, остается важной составляющей профилактических мер. Министерством здравоохранения разработано мобильное приложение Smart Astana, которое устанавливается на смартфон лицам, находящимися на карантине", - сказала Есмагамбетова на брифинге в среду.
"Данное приложение используется для мониторинга местонахождения лица, находящегося под медицинским наблюдением, и в случае развития симптомов заболевания, позволит немедленно реагировать медицинским работникам в части оказания медицинской помощи, а также удостовериться в соблюдении условий карантина", - отметила она.
По словам главного санитарного врача Казахстана, в стране из выявленных 369 случаев коронавирусной инфекции всего 91 являются завозными.
"Хотела бы обратить ваше внимание, что на сегодня из 369 случаев мы регистрируем всего 91 завозной случай. Все остальные случаи связаны с контактами - первыми, вторыми, третьими. Это говорит о том, что идет внутреннее распространение инфекции", - сказала Есмагамбетова на брифинге в Нур-Султане в среду.
"Имеют место случаи, когда от одного контактного заражаются до 10 человек", - добавила она.
Как сообщалось, по данным на среду, в Казахстане подтверждены 369 заражений коронавирусом, вылечились 26 человек, трое скончались.
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