В Испании зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, у которых обнаружили коронавирус в Испании, превысило 100 тыс. человек, сообщает в среду газета "Паис" со ссылкой на испанское министерство здравоохранения.

За сутки COVID-19 выявили у 7 719 человек в Испании, теперь общее число зарегистрированных случаев этой инфекции достигло 102 136.

В стране зафиксировали новый суточный рекорд по числу умерших от последствий заражения - 864 человека. С начала пандемии число умерших за день превышало 800 пять раз. Всего в Испании умерли 9 053 человека, у которых обнаружили коронавирус.

Более 22,5 тыс. человек выздоровели, 51 тыс. человек потребовалась госпитализация.

Испания занимает третье место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19 после США и Италии.