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Дальнее зарубежье 01.04.2020 14:48

В Испании зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, у которых обнаружили коронавирус в Испании, превысило 100 тыс. человек, сообщает в среду газета "Паис" со ссылкой на испанское министерство здравоохранения.

За сутки COVID-19 выявили у 7 719 человек в Испании, теперь общее число зарегистрированных случаев этой инфекции достигло 102 136.

В стране зафиксировали новый суточный рекорд по числу умерших от последствий заражения - 864 человека. С начала пандемии число умерших за день превышало 800 пять раз. Всего в Испании умерли 9 053 человека, у которых обнаружили коронавирус.

Более 22,5 тыс. человек выздоровели, 51 тыс. человек потребовалась госпитализация.

Испания занимает третье место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19 после США и Италии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧИСЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]