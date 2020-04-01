Руководство Молдавии прогнозирует рост заболеваемости Covid-19 в стране

Молдавские власти готовятся к росту числа инфицированных коронавирусом, заявил президент республики Игорь Додон.

"Ситуация не улучшится в следующую неделю-две. В дальнейшем число инфицированных может возрасти, так что мы должны быть подготовленными к следующему, гораздо более сложному этапу, с которым нам придется столкнуться", - сказал Додон в среду на заседании с руководством мэрии Кишинева, руководителями муниципальных служб и предприятий.

По его словам, обсуждается возможность создания дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и Приднестровском регионе, а также новых койкомест в больницах.

Также продолжаются работы по развертыванию полевого госпиталя в одном из павильонов выставочного центра MoldExpo, на площади в 5 тыс. кв. м. Установку оборудования ведут военнослужащие Национальной армии.

"Только совместными решительными мерами мы сможем преодолеть эти вызовы. Особенно надо учитывать, что Кишинев - населенный пункт с самым высоким уровнем риска инфицирования коронавирусом, принимая во внимание концентрацию населения. В столичном регионе живет почти миллион человек, или одна треть населения Молдавии. Здесь самый большой поток граждан, здесь же перевозят и лечат значительную часть инфицированных пациентов в стране", - отметил президент.

За последние сутки в Молдавии зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Это наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки с момента начала проведения тестов. Всего инфицировано 353 человека, два человека скончались, 22 - полностью вылечились.

Выступая накануне по одному из телеканалов, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну отметила, что ситуация с распространением Covid-19 в стране может быть хуже, чем прогнозировали вначале. По ее словам, власти готовились к приему до 2 тыс. инфицированных, но сейчас готовятся к приему до 3 тыс. человек.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в Молдавии может быть зарегистрировано до 28 тысяч инфицированных.